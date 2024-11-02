Элвир Рахимич рассказал, что удивило Миралема Пьянича в России

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, что удивило новичка армейцев Миралема Пьянича в России.

«С Пьяничем на связи постоянно. Созваниваемся, переписываемся. Миралем всем доволен, потихоньку осваивается. Никаких проблем нет. Больше скажу: его приятно удивили город, клуб, чемпионат. Он и раньше бывал в России, играл в том числе против нас, ЦСКА, в Лиге чемпионов. Но всё равно не ожидал, что уровень жизни в Москве окажется настолько высоким, а организация работы в клубе — суперпрофессиональной», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.