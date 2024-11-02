Шикунов: «Динамо» и «Ростов» выключились после подаренных мячей, матч получился серым

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1).

«Недоволен качеством игры. Первый тайм начали неплохо, а потом была грубейшая ошибка Лунёва. «Динамо» тут же сравняло счёт, но на этом всё закончилось. Второй тайм был пустым. Поле, несмотря на погоду, позволяло играть в футбол. Думал, игра будет более развязной, а их замкнуло. Команды выключились после подаренных мячей.

Трудно говорить, что происходит с «Ростовом». От «Динамо» тоже ожидали другой игры. До этого веселили нас голами, а ничего мы не увидели. Серый матч получился», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: