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Сутормин: мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова»

Сутормин: мы бы хотели, чтобы Карпин оставался у руля «Ростова»
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Крайний нападающий «Ростова» Алексей Сутормин поделился мнением о словах главного тренера команды Валерия Карпина, ранее заявившего, что его посещают мысли об отставке.

«Как восприняли эти слова Карпина? Спокойно. Работаем. Если будут какие-то изменения, Валерий Георгиевич всем об этом объявит. Но мы бы хотели, чтобы он оставался у руля «Ростова», — приводит слова Сутормина «Евро-Футбол.Ру».

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 14 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Химками». Матч состоится 9 ноября. Он пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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