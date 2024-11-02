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Роман Широков назвал сильные стороны ЦСКА

Роман Широков назвал сильные стороны ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн», назвал сильные стороны московского ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном стал играть значительно дисциплинированнее в обороне и меньше пропускать. С приходом Гуарирапы и атака ЦСКА стала сильнее, чем в начале сезона. При всём уважении к Мусаеву Гуарирапа добавил мощи нападению. Конкуренция за место в составе позволит прогрессировать и Мусаеву, и Гуарирапе.

Оборона ЦСКА надёжнее «Спартака»? ЦСКА на данный момент, конечно, стабильнее в обороне. С приходом Марко Николича они стабилизировали игру в защите. В прошлом сезоне армейцы очень много пропускали в концовках матчей, а теперь стали играть более дисциплинированно», — приводит слова Широкова Metaratings.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.

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