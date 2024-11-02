Роман Широков: Николич выглядит значительно предпочтительнее Станковича

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн», сравнил тренера ЦСКА Марко Николича и наставника «Спартака» Деяна Станковича в преддверии дерби между московским клубами.

— Как тренер Николич сильнее Станковича?

— Я мало знаю Станковича, он всего месяца четыре работает у нас. Николич больше известен. На данный момент Николич выглядит значительно предпочтительнее. Но играют же не тренеры, а футболисты, — приводит слова Широкова Metaratings.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.