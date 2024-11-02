Аморим отреагировал на гнев фанатов «Спортинга» из-за его ухода в «МЮ»

Португальский тренер Рубен Аморим, который 11 ноября начнёт руководить «Манчестер Юнайтед», высказался относительно недовольства болельщиков «Спортинга» — клуба, который он покинет, чтобы принять английскую команду.

«Это была необычная неделя. Я понимаю гнев и разочарование некоторых болельщиков, но такова жизнь.

Это был лучший период в моей жизни, но я должен принимать решения естественным образом. Понимаю боль болельщиков, но нужно идти дальше. Время всё вылечит», — приводит слова Аморима Goal.

Контракт португальца с «красными дьяволами» будет рассчитан до июня 2027 года. Также в соглашении сторон есть опция пролонгации ещё на один сезон.

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