Квинси Промес опубликовал совместное фото с российским блогером Хасбиком

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в социальных сетях поделился фотографией с известным российским видеоблогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбик).

Фото: Из личного архива Квинси Промеса

Нидерландский футболист выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами.

На текущий момент Промес играет за «Дубай Юнайтед». Контракт нападающего с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Нидерландов Промес провёл 50 матчей во всех турнирах, где забил семь голов.

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