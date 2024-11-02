Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы проведём переговоры». Артета высказался о продлении контракта с Парти

«Мы проведём переговоры». Артета высказался о продлении контракта с Парти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном продлении контракта с полузащитником клуба Томасом Парти, а также рассказал о его работе в команде.

«Ему всего 31 год, и он действительно в хорошем месте, и да, мы проведём переговоры… Он так усердно работает, чтобы делать то, что он делает на поле в данный момент, и я думаю, что он играет очень хорошо на разных позициях с разными требованиями, и он отлично справляется с этим. Он большой игрок для нас», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, контракт Томаса Парти с клубом заканчивается летом 2025 года. Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в покупке Парти. Официально с 1 января 2025 года игрок сможет вести переговоры с другими клубами для заключения контракта.

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android