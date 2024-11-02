«Мы проведём переговоры». Артета высказался о продлении контракта с Парти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном продлении контракта с полузащитником клуба Томасом Парти, а также рассказал о его работе в команде.

«Ему всего 31 год, и он действительно в хорошем месте, и да, мы проведём переговоры… Он так усердно работает, чтобы делать то, что он делает на поле в данный момент, и я думаю, что он играет очень хорошо на разных позициях с разными требованиями, и он отлично справляется с этим. Он большой игрок для нас», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Напомним, контракт Томаса Парти с клубом заканчивается летом 2025 года. Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в покупке Парти. Официально с 1 января 2025 года игрок сможет вести переговоры с другими клубами для заключения контракта.