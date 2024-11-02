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Перес недоволен временем, которое Анчелотти предоставляет Гюлеру и Эндрику — Relevo

Перес недоволен временем, которое Анчелотти предоставляет Гюлеру и Эндрику — Relevo
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен количеством игрового времени, которое главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти предоставляет 19-летнему крайнему нападающему Арде Гюлеру и 18-летнему форварду Эндрику. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Перес не понимает подобного отношения Анчелотти к Эндрику и Гюлеру с учётом того, что они хорошо проявляют себя каждый раз, когда появляются на поле, а также здорово выступают в составе своих национальных команд.

Подчёркивается, что президент «Реала» также недоволен тем, как Анчелотти использует в матчах атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне Гюлер провёл на поле 292 минуты во всех турнирах, Эндрик — 107.

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