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Элвир Рахимич: этому ЦСКА не хватает своего Рахимича

Элвир Рахимич: этому ЦСКА не хватает своего Рахимича
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Боснийский экс-футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился мыслями о жёстких опорных полузащитниках в современном футболе.

— Видите в современном ЦСКА жесткача а-ля Рахимич или Вернблум?
— Мне кажется, таких вообще почти не осталось. Сегодня тренеры предпочитают в опорной зоне более техничных и мобильных полузащитников, которые подключаются в атаку, играют бокс-ту-бокс, от штрафной до штрафной. Наверное, это требования современного футбола. Но мне, например, в «Железничаре» сейчас не хватает такого игрока, каким был я. Да, футбол меняется, а вместе с ним и тренерские требования. Сегодня все опорники хорошо работают с мячом, любят идти вперёд, но кому-то же нужно и защищаться. Потому что футбол состоит не только из атаки, но и обороны. Таких игроков не хватает. Думаю, и ЦСКА сейчас условный Рахимич пригодился бы. Хотя бы один такой игрок должен быть в любой команде.

Зделар сейчас пытается играть так и временами показывает очень хороший уровень, но он всё-таки чуть другого склада футболист, — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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