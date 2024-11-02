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Элвир Рахимич: буду в Москве — зайду к папе Гинеру на кофе!

Элвир Рахимич: буду в Москве — зайду к папе Гинеру на кофе!
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Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о президенте армейцев Евгении Гинере.

«Гинер остаётся в клубе. Он до сих пор наш любимый президент. Папа нам всем! Я надеюсь, мы всё-таки увидим ещё ЦСКА там, где он должен быть всегда, — на первом месте. И команда снова будет радовать нас всех трофеями. А Гинер такой человек, что у него других целей и быть не может.

Когда приеду в Москву, обязательно зайду в клуб, к папе. Попьём с ним кофе, как раньше, поговорим — о футболе и не только. Гинер всегда может дать хороший совет.

Я Папа внизу (прозвище Рахимича в ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), а он папа всем нам, ха-ха. Он один такой. Гинер — молодец, большое уважение к нему, — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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