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Балахнин: у «Ростова» нет мотивации — понимают, что выше восьмого места не поднимутся

Балахнин: у «Ростова» нет мотивации — понимают, что выше восьмого места не поднимутся
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Отечественный специалист Сергей Балахнин поделился мнением о нынешнем состоянии «Ростова».

«Ростову» надо работать, чтобы выйти из кризиса. Больше ничего не поменять. Они проверили уже всех, с «Динамо» играли в пять защитников. Начинают менять устоявшиеся клише, которые у них были в футболе. Всё равно ничего не получается. Тревожно. Футболисты понимают, что у них что-то не получается.

Настораживает, что у игроков нет настроения. Понимают, что не вылетят, но и выше восьмого места не поднимутся. Никому особо и не надо ничего. У них нет мотивации», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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