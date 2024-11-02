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«Сложно что-то изменить за такой период». Мареска — об Амориме и «Манчестер Юнайтед»

«Сложно что-то изменить за такой период». Мареска — об Амориме и «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение касаемо перемен в «Манчестер Юнайтед», а также о предстоящей игре с клубом.

«Когда вы меняете тренера, всегда в первые две-три игры можно увидеть реакцию игроков. Но в любом случае это будет сложная игра [против «Манчестер Юнайтед»]. Довольно сложно что-то изменить за такой короткий период», — приводит слова Марески Absolute Chelsea на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового главного тренера Рубена Аморима вместо Эрика тен Хага. Следующий матч «красных дьяволов» состоится 3 ноября в 19:30 мск с «Челси» в рамках 10-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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