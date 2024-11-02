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Гари Невилл жёстко раскритиковал «Реал» за неуважение к Родри

Гари Невилл жёстко раскритиковал «Реал» за неуважение к Родри
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике мадридский «Реал», проигнорировавший церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2024, которую получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не один из игроков «Королевского клуба».

«Я считаю, что поступок мадридского «Реала» — это неуважение к Родри. Думаю, что это абсолютно возмутительно! Это была попытка отобрать славу и внимание у игрока, которого уважают во всём мире и который является хорошим человеком. Считаю, что это было недостойно!» — приводит слова Невилла City Report в соцсети Х (ранее Twitter).

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