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Балахнин: лучше о матче с «Ростовом» не скажешь, чем Личка на пресс-конференции

Балахнин: лучше о матче с «Ростовом» не скажешь, чем Личка на пресс-конференции
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Вряд ли кто-то может быть удовлетворён качеством игры. Лучше о матче и не скажешь, чем Личка на пресс-конференции. Просто не нашёл подходящего слова, кроме этого. Не знаю, что могло повлиять на игру. «Динамо» не было похоже на себя. Но точно выглядели лучше, чем «Ростов», хоть и упростили свою игру. Какой-то сбой произошёл. Может, повлияло отсутствие Бителло. Он вносит креатив в их игру», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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