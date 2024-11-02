Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не стал чемпионом Китая, несмотря на победу в последнем туре

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не стал чемпионом Китая, несмотря на победу в последнем туре
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч заключительного, 30-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Китай — Суперлига . 30-й тур
02 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Чэнду Жунчэн
Чэнду
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Яньфэн – 42'     1:1 Си – 45+6'     1:2 Ханьчао – 81'    
Удаления: нет / Шэнлун – 90+5'

После 30 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

В последнем туре «Шанхай Шэньхуа» для титула была нужна либо своя победа и потеря очков «Шанхай Порт», либо собственная ничья и поражение конкурента.

На 42-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Дун Яньфэн. На 45+6-й минуте полузащитник У Си восстановил равновесие. На 81-й минуте хавбек Юй Ханьчао забил победный гол «Шанхай Шэньхуа».

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
Материалы по теме
Виталий Лисакович: Слуцкий — человечище! На высочайшем уровне разбирается в людях

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android