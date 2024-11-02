Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не стал чемпионом Китая, несмотря на победу в последнем туре

Завершился матч заключительного, 30-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

После 30 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

В последнем туре «Шанхай Шэньхуа» для титула была нужна либо своя победа и потеря очков «Шанхай Порт», либо собственная ничья и поражение конкурента.

На 42-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Дун Яньфэн. На 45+6-й минуте полузащитник У Си восстановил равновесие. На 81-й минуте хавбек Юй Ханьчао забил победный гол «Шанхай Шэньхуа».

Российские футболисты за рубежом: