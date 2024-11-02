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Роналдо: в «Ростове» есть расстройство из-за результатов — мы много работаем, а побед нет

Роналдо: в «Ростове» есть расстройство из-за результатов — мы много работаем, а побед нет
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Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о серии команды из семи матчей без побед в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, в команде есть расстройство из-за результатов. Ведь мы много работаем, а победы пока не пришли. Мяч не очень идёт в ворота. Мы растём, так что результат придёт.

Карпин сказал, что мы неплохо играли против хорошей команды. Уточнил, чего именно хотел увидеть с «Динамо». Продолжаем работать», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 игр Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 14 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Химками». Матч состоится 9 ноября. Он пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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