Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим прокомментировал слухи о возможном подписании «МЮ» Дьёкереша

Аморим прокомментировал слухи о возможном подписании «МЮ» Дьёкереша
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский тренер Рубен Аморим, который 11 ноября начнёт руководить «Манчестер Юнайтед», отреагировал на информацию, что «красные дьяволы» могут подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Напомним, до работы в «Манчестер Юнайтед» Аморим возглавлял «Спортинг».

«Я не собираюсь подписывать ни одного игрока из «Спортинга» в январе. Эти годы в «Спортинге» были лучшими в моей жизни, и я этого не забуду», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Аморим отреагировал на гнев фанатов «Спортинга» из-за его ухода в «МЮ»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android