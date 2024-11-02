Аморим прокомментировал слухи о возможном подписании «МЮ» Дьёкереша

Португальский тренер Рубен Аморим, который 11 ноября начнёт руководить «Манчестер Юнайтед», отреагировал на информацию, что «красные дьяволы» могут подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Напомним, до работы в «Манчестер Юнайтед» Аморим возглавлял «Спортинг».

«Я не собираюсь подписывать ни одного игрока из «Спортинга» в январе. Эти годы в «Спортинге» были лучшими в моей жизни, и я этого не забуду», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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