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Непомнящий: работа Слуцкого в Китае — успех безо всяких «досадно» и «обидно»

Непомнящий: работа Слуцкого в Китае — успех безо всяких «досадно» и «обидно»
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Известный российский специалиста Валерий Непомнящий подвёл итоги сезона для Леонида Слуцкого и «Шанхай Шэньхуа». Команда под руководством Слуцкого заняла второе место в чемпионате Китая.

«Работа Слуцкого в Китае и выступление его команды — это успех безо всяких «досадно» и «обидно», несмотря на второе место. Может, команде не хватило чемпионского опыта. Расстраиваться не стоит. Хочу, чтобы было понятно: не может быть так, что тренер вчера был хороший, а сейчас стал плохим. Слуцкий хорошо работал в России, оказывался в непростых условиях в Нидерландах и Англии. А Китай — совсем другое. Там есть свои сложности, и он с ними справился. Рад за Лёню», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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