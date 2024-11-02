Самый титулованный легионер РПЛ Рахимич назвал главный фактор тренерских успехов Семака

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Сергее Семаке, ныне возглавляющем санкт-петербургский «Зенит».

«Семак — прежде всего очень хороший человек. Вот эти качества у него на высоте. Ну и организационные задатки у него с молодости просматривались. Он всегда видел футбол по-своему. Наверное, Сергей внимательно слушал иностранных тренеров «Зенита» и многое у них почерпнул. Благодаря всему этому Семак и стал лучшим тренером России последних шести-семи лет. И он этот статус постоянно подтверждает. Очень сложно выигрывать чемпионат каждый год, но Семаку это удаётся», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.