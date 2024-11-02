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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:45 Мск
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Широков: «Спартак» стабилен в своём состоянии, к сожалению для клуба и его болельщиков

Широков: «Спартак» стабилен в своём состоянии, к сожалению для клуба и его болельщиков
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн», высказался о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» стабилен в своём состоянии – что в прошлом сезоне, что в этом. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнётся хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков», — приводит слова Широкова Metaratings.

После 13 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 22 очка. Подопечные Деяна Станковича располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. Сегодня, 2 ноября, красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 14-го тура. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

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