Самый успешный легионер ЦСКА предположил, почему клуб с 2016 года не становился чемпионом

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, выигравший с армейским клубом 18 трофеев, предположил, почему красно-синие с 2016 года не становились чемпионами России.

«Наверное, тренерский фактор тоже имеет значение. Всё-таки Слуцкий — очень хороший специалист и человек. Но определяющим всё равно остаётся класс игроков. Тот ЦСКА имел очень сильных индивидуально мастеров. Всё это в комплексе позволило много чего выиграть», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей.