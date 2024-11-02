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Самый успешный легионер ЦСКА предположил, почему клуб с 2016 года не становился чемпионом

Самый успешный легионер ЦСКА предположил, почему клуб с 2016 года не становился чемпионом
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Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, выигравший с армейским клубом 18 трофеев, предположил, почему красно-синие с 2016 года не становились чемпионами России.

«Наверное, тренерский фактор тоже имеет значение. Всё-таки Слуцкий — очень хороший специалист и человек. Но определяющим всё равно остаётся класс игроков. Тот ЦСКА имел очень сильных индивидуально мастеров. Всё это в комплексе позволило много чего выиграть», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей.

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