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«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком показал лучший результат в чемпионате Китая за 16 лет

«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком показал лучший результат в чемпионате Китая за 16 лет
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Заняв второе место по итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, добился лучшего результата за 16 лет.

Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.

Сегодня, 2 ноября, состоялся заключительный, 30-й тур китайской Суперлиги, в котором подопечные Слуцкого обыграли «Чэнду Жунчэн» со счётом 2:1. Однако им не удалось выиграть лигу, поскольку в параллельной игре победу одержал «Шанхай Порт». «Шанхай Шэньхуа» для титула была нужна либо своя победа и потеря очков «Шанхай Порт», либо собственная ничья и поражение конкурента.

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