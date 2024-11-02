В «Динамо» ответили, когда будет решён вопрос о продлении контракта с Бальбуэной

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, доволен ли клуб игрой 33-летнего центрального защитника и капитана Фабиана Бальбуэны.

«Доволен ли клуб игрой Бальбуэны? Фабиан — наш капитан, важный игрок «Динамо». В матче с «Ростовом» он хорошо выступил. Вопрос о продлении контракта будет решён по итогам сезона», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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