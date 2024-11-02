Александр Мостовой: мне неинтересно смотреть за Слуцким, я слежу за футбольными людьми

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой заявил, что он не следит за карьерой российского тренера Леонида Слуцкого.
«Бывало и лучше. Мне неинтересно смотреть за Слуцким. Всё честно и открыто. Я много раз про него говорил. Я слежу за футбольными людьми», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, сегодня, «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Слуцким, занял второе место в китайской Суперлиги, что стало лучшим результатом команды за последние 16 лет. Слуцкий занял должность главного тренера «Шанхай Шэньхуа» зимой 2023 года.
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