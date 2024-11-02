Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: реализация не даёт «Динамо» возможности побеждать

Юрий Сёмин: реализация не даёт «Динамо» возможности побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о матче бело-голубых в рамках 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), а также высказался о реализации голевых моментов командой.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«У «Динамо» было достаточно моментов, команда имела преимущество, но нет забитых голов. Само направление «Динамо», вне сомнения, правильное: много игроков, которые любят атаку и играют на неё, но реализация на данный момент не даёт им возможности побеждать.

Наверное, от «Динамо» должно быть больше агрессии, чтобы выигрывать такие матчи, потому что против них очень агрессивно играют команды, которые приезжают в Москву. Думаю, они всё поправят, у них хорошая ситуация, прошло чуть больше трети чемпионата. Я верю, что «Динамо» восстановится», — приводит слова Сёмина Metaratings.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка: во втором тайме с «Ростовом» футбол ушёл непонятно куда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android