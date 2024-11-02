Юрий Сёмин: реализация не даёт «Динамо» возможности побеждать

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о матче бело-голубых в рамках 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), а также высказался о реализации голевых моментов командой.

«У «Динамо» было достаточно моментов, команда имела преимущество, но нет забитых голов. Само направление «Динамо», вне сомнения, правильное: много игроков, которые любят атаку и играют на неё, но реализация на данный момент не даёт им возможности побеждать.

Наверное, от «Динамо» должно быть больше агрессии, чтобы выигрывать такие матчи, потому что против них очень агрессивно играют команды, которые приезжают в Москву. Думаю, они всё поправят, у них хорошая ситуация, прошло чуть больше трети чемпионата. Я верю, что «Динамо» восстановится», — приводит слова Сёмина Metaratings.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.