MD: в «Барселоне» уверены, что Гави и Педри продлят контракты, с Араухо — иной случай

В «Барселоне» убеждены, что полузащитники Гави и Педри продлят свои контракты с клубом, заканчивающиеся летом 2026 года. В более затруднённом режиме продвигаются переговоры о пролонгации трудового соглашения с центральным защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в то время, как Гави и Педри заявили о желании переподписать контракт, Араухо по-прежнему не ответил на предложение каталонского клуба, полученное несколько месяцев назад.

Однако представители двух строн планируют провести встречу на следующей неделе. В стане сине-гранатовых ожидают положительного ответа от футболиста. Контракт Араухо с «Барселоной» также заканчивается летом 2026 года.

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