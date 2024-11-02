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В УЕФА отрицают, что Чеферин подверг критике Винисиуса, не выигравшего «Золотой мяч»

Президенту УЕФА Александеру Чеферину не принадлежат ранее появившиеся в СМИ слова с критикой крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, ранее появились высказывания, якобы сделанные Чеферином о том, что бразильский футболист справедливо не выиграл «Золотой мяч» — 2024. В частности, отмечались частые апелляции Винисиуса к судьям.

«Мы категорически отрицаем утверждения, которые распространяются в отношении предполагаемых комментариев УЕФА по поводу результатов «Золотого мяча». Ни УЕФА, ни его президент не делали заявлений и не комментировали результаты голосования. Такая информация полностью необоснованна и не отражает реальность», — приводит COPE слова источника из УЕФА.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: