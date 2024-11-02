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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Рахимич: внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и сербское дерби Николич — Станкович

Рахимич: внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и сербское дерби Николич — Станкович
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Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мыслями о сербских тренерах в Российской Премьер-Лиге в преддверии матча 14-го тура чемпионата, в котором армейцы сыграют со «Спартаком». Обе команды в данный момент возглавляют сербские специалисты — Марко Николич (ЦСКА) и Деян Станкович («Спартак»).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и персональное сербское дерби Николич — Станкович. Наверное, в России высоко ценят тренерскую школу бывшей Югославии. Ну и сами сербы хорошо проявляют себя в РПЛ.

Наверное, видение футбола у них совсем другое. Сербия ближе к Европе, поэтому и подход к делу у сербских тренеров более европейский. Может быть, это тоже влияет на выбор российских топ-менеджеров», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.

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