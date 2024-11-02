Рахимич: внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и сербское дерби Николич — Станкович

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мыслями о сербских тренерах в Российской Премьер-Лиге в преддверии матча 14-го тура чемпионата, в котором армейцы сыграют со «Спартаком». Обе команды в данный момент возглавляют сербские специалисты — Марко Николич (ЦСКА) и Деян Станкович («Спартак»).

«Да, внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и персональное сербское дерби Николич — Станкович. Наверное, в России высоко ценят тренерскую школу бывшей Югославии. Ну и сами сербы хорошо проявляют себя в РПЛ.

Наверное, видение футбола у них совсем другое. Сербия ближе к Европе, поэтому и подход к делу у сербских тренеров более европейский. Может быть, это тоже влияет на выбор российских топ-менеджеров», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.