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Эдуард Мор предположил, до какого возраста будет играть Игорь Акинфеев

Эдуард Мор предположил, до какого возраста будет играть Игорь Акинфеев
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор предположил, до какого возраста будет играть голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Есть такая психологическая отметка в 40 лет. Я почему‑то уверен, что Игорь Акинфеев её преодолеет. Захочет ли он сам дальше продолжать, позволит ли ему здоровье? Это вопрос.

Я в дальнейшем вижу Акинфеева всё равно в статусе вратаря ЦСКА. Но такого вратаря, который будет помогать молодым, передавать им свой опыт. Сейчас Акинфеев, безусловно, первый номер команды. Но со временем, через год‑два, он может стать вторым или даже третьим номером в команде», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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