Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» уже в январе

Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» уже в январе
Комментарии

«Ливерпуль» готов продать грядущей зимой 26-летнего правого защитника Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал», активно проявляющий к нему интерес, за сумму в € 50 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в «Королевском клубе» готовы заплатить данную сумму, даже несмотря на то что контракт английского футболиста с «Ливерпулем» заканчивается уже летом 2025 года, поскольку тяжёлую травму получил Даниэль Карвахаль, а другой правый защитник — Лукас Васкес — не демонстрирует необходимого уровня игры.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Александер-Арнольд: хочу стать легендой футбола, изменившей игру

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android