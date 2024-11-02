Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» уже в январе

«Ливерпуль» готов продать грядущей зимой 26-летнего правого защитника Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал», активно проявляющий к нему интерес, за сумму в € 50 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в «Королевском клубе» готовы заплатить данную сумму, даже несмотря на то что контракт английского футболиста с «Ливерпулем» заканчивается уже летом 2025 года, поскольку тяжёлую травму получил Даниэль Карвахаль, а другой правый защитник — Лукас Васкес — не демонстрирует необходимого уровня игры.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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