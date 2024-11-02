Колосков: не такой противник комментаторов, как Карпин, но они мешают смотреть футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос, смотрит ли он матчи со звуком или без.

«Со звуком. Я не такой противник комментаторов, как Карпин. Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всём, кроме того, что на поле происходит. Я всё-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов. У меня какие-то свой вкус и взгляд. Может быть, сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать», – приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении. В частности, рассуждая об уровне комментаторства в России, Карпин сказал: «Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

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Как сборная России играет при Карпине: