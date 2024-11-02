Кафанов: Ятимов неправильно оценил свою роль — он получил место в воротах, а не заработал

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о выступлениях голкипера команда Рустама Ятимова.

— Ситуация с Ятимовым стала лучше. Почему у него получился такой старт в «Ростове»?

— К нам пришли три вратаря, у которых не было опыта. Рустам Ятимов место в воротах не зарабатывал, а получил. В любом случае кто-то из них получил бы это место авансом. Думаю, Рустам неправильно это оценил. Для того чтобы он это понял, мы ему объяснили, что это место нужно зарабатывать.

Сборная Таджикистана и «Истиклол» — совсем другой уровень. У Дани Одоевского было всего девять игр в РПЛ, у Ханкича такого опыта вообще не было, потому что чемпионат Болгарии на две головы ниже РПЛ, не в обиду болгарским футболистам. Для всех троих это новый уровень. В отличие от других, Рустаму мы этот шанс дали сразу, но Одоевский и позже приехал. Мы пришли к тому, что только в конкуренции можно заработать это место. Игра с «Динамо» обнадёжила, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.