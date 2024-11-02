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Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» приобрёл Кварацхелию — Caught Offside

Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» приобрёл Кварацхелию — Caught Offside
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заинтересован в покупке крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Аморим видит в грузинском футболисте замену для вингера Антони, который неубедительным образом проводит период карьеры в «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в £ 90 млн (€ 107 млн).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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