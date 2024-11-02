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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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Широков: ЦСКА — мой родной клуб, всегда болею за них, к «Спартаку» негатива нет

Широков: ЦСКА — мой родной клуб, всегда болею за них, к «Спартаку» негатива нет
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков, являющийся воспитанником академии ЦСКА и выступавший за армейцев во взрослом возрасте, рассказал, за какой клуб болеет, а также высказался о своём отношении к красно-белым.

«ЦСКА как был моим родным клубом, так и остался. Я всегда болею за ЦСКА, слежу за ним. А за «Спартак» болеют же мои родственники, а не я. «Спартак» мне интересен в контексте конкуренции в чемпионате России. В отличие от моих ближайших родственников, я не болею за «Спартак».

«Спартак» – главный соперник ЦСКА. Долгую часть карьеры я играл в «Зените», для этого клуба «Спартак» — тоже принципиальный соперник. Никакого негатива к «Спартаку» у меня нет. Это одна из самых популярных команд в стране. Но одной из топовых команд трудно назвать «Спартак» сейчас», — приводит слова Широкова Metaratings.

Сегодня, 2 ноября, состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.

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