Тарханов: благодаря достижениям в Китае Слуцкий поднимает интерес к российским тренерам

Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с которым сегодня, 2 ноября, он стал вице-чемпионом Китая.

«Команда Слуцкого практически весь чемпионат шла на втором месте, но за два тура до конца они поднялись на первую строчку, а затем неудачно сыграли вничью. Если «Шанхай Шэньхуа» 16 лет не занимал второе место, значит Слуцкий провёл хорошую работу. Думаю, после такого достижения на него будет спрос в РПЛ. Его опять могут пригласить в ЦСКА или он может пойти в «Динамо», если у них ничего не будет получаться.

В Китае и других азиатских странах работать легче, чем в России. Но, когда российский тренер удачно работает заграницей, это поднимает интерес к российским специалистам. Хотя думаю, что интерес поднимется только в Азии, в Европе полно своих тренеров», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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