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Даррен Бент считает, что Погба может заиграть в «Арсенале»

Даррен Бент считает, что Погба может заиграть в «Арсенале»
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент высказал мнение касаемо возможного прихода в «Арсенал» полузащитника Поля Погба после отстранения из-за положительного допинг-теста в 2023 году.

«Я думаю, это немного тронуло бы [Погба]. Он некоторое время не выходил на поле, но и до этого всё шло не так уж хорошо, поскольку до дисквалификации у него были травмы. У него по-прежнему есть качества хорошего футболиста, он просто не показал их. Артета хорошо оценивает личности футболистов и привлекает их в команду. Он поговорит с Погба, после чего сможет понять его характер и насколько он голоден. Если Погба ищет только выгодную зарплату, Артета это поймёт и откажется», — приводит слова Бента talkSPORT.

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