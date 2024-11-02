«Зенит» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 12 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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