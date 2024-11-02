«Ливерпуль» рассматривает двух игроков из АПЛ в качестве замены для Салаха — Sky Sports

«Ливерпуль» изучает кандидатуры 24-летнего крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо и 25-летнего вингера «Брентфорда» Брайана Мбемо в качестве потенциальной замены для 32-летнего Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Мбемо сыграл 11 матчей во всех соревнованиях, где забил восемь голов. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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