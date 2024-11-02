Силкин: вряд ли кто-то ещё из российских тренеров поедет в Азию, как Слуцкий

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о завоевании серебряных медалей чемпионата Китая клубом «Шанхай Шэньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий.

«Я никогда не смотрел чемпионат Китая и даже не знал, что там происходит. Поэтому не могу сказать, является ли серебро команды Слуцкого хорошим результатом. Слуцкий не мерило, по которому надо делать выводы про всех российских тренеров. Вряд ли кто-то ещё из россиянин поедет тренировать в Азию», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 2 ноября, состоялся заключительный, 30-й тур китайской Суперлиги, в котором подопечные Слуцкого обыграли «Чэнду Жунчэн» со счётом 2:1. Однако им не удалось выиграть лигу, поскольку в параллельной игре победу одержал «Шанхай Порт». «Шанхай Шэньхуа» для титула была нужна либо своя победа и потеря очков «Шанхай Порт», либо собственная ничья и поражение конкурента.