Гершкович: хорошая работа Слуцкого в «Шанхае» — лучший сезон за 16 лет дорогого стоит

Бывший футболист Михаил Гершкович поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с которым сегодня, 2 ноября, он стал вице-чемпионом Китая.

«Второе место в чемпионате Китая — вполне успешный результат для Слуцкого, хорошая работа. Я правда не видел игру команды, только место в таблице. Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Лучший сезон за 16 лет для «Шанхая» — дорогого стоит», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.

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