«Это трагедия». Флик высказался о страшном наводнении, обрушившемся на Валенсию

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разрушительном наводнении, обрушившемся на Валенсию.

«Мы общаемся с Ферраном [Торресом], который родом из этого района. Нелегко решить, следует ли ему играть или нет. На мой взгляд, это трагедия. В Германии три года назад произошло нечто подобное. Это трагедия. Мы сделаем всё, что в наших силах, с целью помочь. Остальное должна решать Ла Лига», — приводит слова Флика Sport.es.'

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.