Силкин — об ошибке Лунёва: все атаки «Динамо» начинают вратари, но их этому никто не учил

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура РПЛ, в котором бело-голубые играли с «Ростовом», а также поделился мнением об ошибке голкипера московского клуба Андрея Лунёва.

«У «Динамо» была трудная игра с «Ростовом», потому что соперник был не очень удобный. У команды были шансы, когда Нгамалё вышел один на один в конце матча, но он не реализовал свой момент. Что касается ошибки Лунёва, то ошибки вратарей всегда приводят к голам. К примеру, ошибки нападающих остаются незаметными, ведь это в порядке вещей. Не знаю, что говорят тренеры своим футболистам. Но я бы поменьше отдавал передач назад. Получается, что все атаки команды начинают вратари, но их этому никто не учил. Голкиперы сейчас переучиваются — у кого-то получается, а у кого-то нет. Поэтому такие ошибки становятся ключевыми.

Личка правильно описал игру «Динамо» на послематчевой пресс-конференции, потому что команда во втором тайме создала мало моментов. «Ростов» играл от обороны и вторым номером, у них есть свои проблемы», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.