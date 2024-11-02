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Флик рассказал о состоянии травмированного Араухо

Флик рассказал о состоянии травмированного Араухо
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии здоровья центрального защитника Рональда Араухо, получившего травму подколенного сухожилия минувшим летом.

«Мы не торопимся. Араухо здорово прогрессирует. Он поправляется, а его интенсивность тренировок увеличивается. Однако мы не будем форсировать подготовку, потому что травма серьёзная. На мой взгляд, он идёт по правильному пути», — приводит слова Флика Sport.es.

Действующее трудовое соглашение Араухо с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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