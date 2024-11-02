Тульский «Арсенал» неожиданно уступил «Соколу» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 13-й минуте первого тайма. Отличился нападающий «Сокола» Артём Максименко.

После этой победы в активе «Сокола» стало 19 очков. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 28 очками находится на третьей строчке.