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«Я в восторге от него». Симеоне — об игре Альвареса

«Я в восторге от него». Симеоне — об игре Альвареса
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение касаемо игры нападающего клуба Хулиана Альвареса.

«Я в восторге от Хулиана Альвареса на любой позиции, на которой он играет. У него есть сила, характер, энергия и трудовая этика. Он позволяет нам ставить его на любую роль, всегда отдавая приоритет тому, что лучше для команды, а не для него», — приводит слова Симеоне Atletico Universe на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Альварес перешёл в «Атлетико» в августе 2024 года из «Манчестер Сити», контракт игрока действует до июня 2030 года. Сумма трансфера составила € 75 млн плюс бонусы в размере € 20 млн.

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