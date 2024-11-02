Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» обыграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги

«Енисей» обыграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Масловский – 54'     2:0 Ломакин – 90+3'    

Первый гол «Енисея» забил защитник Александр Масловский на 54-й минуте. Второй мяч на 90+3-й минуте забил полузащитник Александр Ломакин.

После этой победы в активе «Енисея» стало 23 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 22 очками находится на 10-й строчке.

Материалы по теме
Сотрудники ФК «Енисей» попали под уголовное дело за коммерческий подкуп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android