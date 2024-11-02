«Енисей» обыграл «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол «Енисея» забил защитник Александр Масловский на 54-й минуте. Второй мяч на 90+3-й минуте забил полузащитник Александр Ломакин.

После этой победы в активе «Енисея» стало 23 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 22 очками находится на 10-й строчке.