ЦСКА поздравил Слуцкого, ставшего вице-чемпионом Китая с «Шанхай Шэньхуа»

Московский ЦСКА поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с вице-чемпионством в китайской Суперлиге.

«Леонид Слуцкий – вице-чемпион Китая вместе с «Шанхай Шэньхуа»!

Поздравляем экс-наставника красно-синих и его тренерский штаб в составе Василия Березуцкого и Олега Яровинского с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» — написано в телеграм-канале красно-синих.

Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году. Слуцкий возглавил китайский клуб зимой 2023 года.

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