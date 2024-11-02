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Кафанов прокомментировал результативную ошибку Андрея Лунёва в матче с «Ростовом»

Кафанов прокомментировал результативную ошибку Андрея Лунёва в матче с «Ростовом»
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о результативной ошибке голкипера московского «Динамо» (1:1) Андрея Лунёва в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между этими двумя командами.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Это идёт от стиля игры, который выбрал главный тренер. У «Ростова» тоже бывают такие оплошности? Конечно. У нас была такая же ошибка, у «Оренбурга» тоже. У «Спартака», кстати, если вы помните. То есть там, где тренеры требуют от вратарей играть в такой футбол, такие оплошности будут. Скажу больше, даже если на месте голкипера будет полевой игрок, то в этой ситуации и он будет ошибаться, потому что там идёт очень большой риск», — приводит слова Кафанова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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