Кафанов прокомментировал результативную ошибку Андрея Лунёва в матче с «Ростовом»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о результативной ошибке голкипера московского «Динамо» (1:1) Андрея Лунёва в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между этими двумя командами.

«Это идёт от стиля игры, который выбрал главный тренер. У «Ростова» тоже бывают такие оплошности? Конечно. У нас была такая же ошибка, у «Оренбурга» тоже. У «Спартака», кстати, если вы помните. То есть там, где тренеры требуют от вратарей играть в такой футбол, такие оплошности будут. Скажу больше, даже если на месте голкипера будет полевой игрок, то в этой ситуации и он будет ошибаться, потому что там идёт очень большой риск», — приводит слова Кафанова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.