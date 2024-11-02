«Байер» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Сити» — Плеттенберг

Леверкузенский «Байер» заинтересован в 31-летнем вратаре «Манчестер Сити» Штефане Ортеге. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент немецкий клуб ещё не делал конкретного предложения по Ортеге. Однако в «Байере» впечатлены его развитием. Сам немецкий вратарь желает стать основным голкипером в «Манчестер Сити», контракт с которым у него рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Ортега принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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